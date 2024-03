Solitudine e forme d’arte al Lanteri

La solitudine come tema, espresso in una moltitudine di forme artistiche, che cercano di leggere dentro un sentimento sfaccettato, che sfugge ad ogni stereotipo. Con il Patrocinio del Comune di Pisa e la Direzione Artistica di Gabriella Gatti, domani alle 21 al Cinema Lanteri in scena un vero e proprio spettacolo in una variegata mescolanza.

L’ idea è partita dal cortometraggio "Solitudine" del regista Marco Rosati, su sceneggiatura di Luca Meazzini, interpretato dalla stessa Gatti con Giacomo Bernardi e Serenella Gatti Linares, realizzato a Pisa e provincia con l’assistenza tecnica di Corte Tripoli Cinematografica e del Centro Fitness e Olistico Dinamikclub. Parla di due amiche che si rincontrano dopo decenni e confrontano le loro rispettive solitudini. Ma questo non è un problema legato ad un dato anagrafico; infatti, con lo stato d’animo della solitudine, prima o poi, tutti e tutte dobbiamo fare i conti. Soprattutto nel mondo globale d’oggi, in cui aumentano indifferenza, superficialità, narcisismo.

Oltre alla visione del corto, la serata sarà lo spunto per riflettere sulla tematica con le performance di alcune importanti Espressioni Artistiche: musica con Francesco Carmignani, poesia con Nadia Chiaverini e Jonathan Rizzo, canto con Serena Rigacci, danza con Cecilia Albanese, pittura con Daniela Maccheroni, teatro con Beatrice, Lorella, Sabrina Valentini e con gli interventi di Roberto Merlino e Marco Rossi.

Alessandra Alderigi