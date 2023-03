"Solidarietà in fiore" in Borgo Un ambulatorio etico mobile

Oggi 9-20, in Largo Ciro Menotti, angolo Borgo Stretto, andrà in scena "Solidarietà in fiore", organizzato dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), una fondazione senza scopo di lucro con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione. Con l’acquisto di un fiore è possibile sostenere tutte le opere caritative del Cisom di Pisa. I fondi raccolti grazie alla generosità di chi acquisterà una pianta aiuteranno nell’acquisto di un ambulatorio mobile attrezzato con il quale estendere la copertura dei servizi offerti dall’Ambulatorio Etico di Pisa, ampliando la platea dei beneficiari, raggiungendo anche le persone più distanti e con bassa mobilità. L’ambulatorio etico è il progetto del Cisom di Pisa per erogare prestazioni mediche gratuite a chi vive senza dimora.