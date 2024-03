Solidarietà dopo le minacce social: "Vergognoso attaccare Auletta perché chiede chiarezza e verità"

Solidarietà a Ciccio Auletta dalle forze del centrosinistra, ma anche da tutti i consiglieri di maggioranza (FDI , Pisa al Centro, Lega, FI e Sviluppo e Territorio). "La libertà di espressione e di libera partecipazione al dibattito politico – scrivono in una nota congiunta - è cardine della nostra democrazia e non deve mai essere messa in discussione o diventare oggetto di violenza. Siamo certi che le Autorità competenti indagheranno per far sì che questi gravi episodi non si ripetano".

Ma arriva la solidarietà soprattutto quella di tanti simpatizzanti e semplici cittadini che dopo avere appreso delle minacce subite dal capogruppo di Diritti in comune, da parte di alcuni presunti tifosi del Pisa, solo perché ha chiesto chiarimenti sull’iter procedurale del centro sportivo a Gagno, hanno inondato la sua bacheca Facebook con messaggi di vicinanza. Una reazione unanime e spontanea, andata ben al di là dell’etichetta istituzionale. L’odio social subito dal consigliere comunale ha varcato i confini cittadini tanto che il segretario nazionale di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, ha bollato quei post pieni di insulti e minacce di morte come "squadrismo verso chi esercita la propria funzione a tutela del bene collettivo".

"Ciccio - ha aggiunto Acerbo - è un compagno che viene dalla terra di Peppino Impastato, Pio La Torre, Beppe Fava e non si farà intimidire da squadristi o affaristi". Solidarietà ad Auletta anche da Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune di Firenze, secondo i quali "l’azione politica di chi si oppone alle ingiustizie del sistema evidentemente crea fastidio".

Il capogruppo del Pd, Matteo Trapani, ha osservato che "in questi mesi sulla questione stadio e centro sportivo abbiamo studiato documenti, preso posizioni, espresso preoccupazioni circa alcuni procedimenti amministrativi e sulle tempistiche ma sempre con l’intento di arrivare alla soluzione migliore per la città: si può dissentire o meno sulle valutazioni tecniche, su quanto affermato dagli uffici o su quanto analizzato da chi impegna il proprio tempo per la città, sempre nello spirito di far chiarezza e poter raccontare la verità ai cittadini, ma non si può in modo vergognoso minacciare pubblicamente violenze o altro solo perché si svolge il proprio lavoro e si esprimono proprie valutazioni".

"Qualunque siano le differenti posizioni politiche e di contenuto sui singoli temi - hanno osservato Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, consiglieri de La Città delle Persone - mai è legittima e accettabile l’offesa, la calunnia o addirittura la minaccia". L’ex consigliera comunale del M5S, Valeria Antoni, ha ricordato che anche lei finì nel mirino degli odiatori social con la sciarpa nerazzurra al collo: "Nel mirino finiscono sempre coloro hanno avuto posizioni critiche su stadio e simili (in questo caso il centro sportivo). Questo atteggiamento istigato o comunque non sopito da parte di arruffapopolo porta a veri e propri atti di squadrismo".

Gab. Mas.