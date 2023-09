Solidarietà, confronto e cooperazione, l'insegnamento più importante

di Massimiliano Angori *

"Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia". Con queste parole di Don Lorenzo Milani, nell’anno in cui si celebra il centenario della sua nascita, auguro a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori del nostro territorio un nuovo anno ricco di crescita personale e di soddisfazioni, sfide e risultati, pieno come d’altronde è la vita che ciascuno di noi si trova a vivere, come la descrizione che dei “problemi” fa Don Lorenzo. In questa frase emergono i valori inestimabili di confronto tra le persone, condivisione, solidarietà, inclusione: e se la scuola, come palestra di vita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, riesce a veicolare anche una minima parte di un messaggio tanto potente e ricco di significato, è certo che la Scuola stessa avrà fatto un gran lavoro.

Un clima di confronto e cooperazione che anche la Provincia di Pisa sta cercando di portare avanti attraverso i tavoli dell’edilizia scolastica, giostrando gli spazi nel miglior modo possibile a beneficio di studenti e tutto il personale scolastico interessato, intercettando opportunità per tutti dal reciproco confronto tra i plessi e i loro rappresentanti. Le nostre scuole hanno le caratteristiche e le potenzialità per far crescere in questo clima positivo di reciproco scambio i nostri studenti e le nostre studentesse. Che ogni giornata di scuola regali a voi l’occasione di coltivare il piccolo grande miracolo di conoscere e riscoprire la solidarietà e la collaborazione autentica, facendone tesoro nella vita. Il più importante degli apprendimenti possibili.

*Presidente della Provincia di Pisa