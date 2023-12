Soldi versati per un prestito mai arrivato: una denuncia per truffa

Soldi versati, secondo le indagini, per agevolare un prestito. Ma di quel prestito, è però non sarebbe mai emersa traccia. Alla fine, dopo la denuncia ed i conseguenti approfondimenti, è scattata la denuncia per truffa on line. I carabinieri di Pisa hanno identificato un soggetto che – da quanto fin qui ricostruito – avrebbe indotto un acquirente ad effettuare tre bonifici su conto online, per un valore di circa 1.700 euro.

Scopo dei bonifici sarebbe stato quello di agevolare, appunto, la concessione di un presunto prestito che però non è stato mai erogato. A conclusione degli accertamenti telematici svolti dai militari dell’Arma – impegnati a reprimere i reati ai danni dei cittadini anche nel contesto informatico – è stato possibile risalire ad una persona ed identificarla.

Su questo soggetto, alla luce delle risultanze delle investigazioni condotte, è scattata la denuncia in stato di liberà all’autorità giudiziaria per truffa.