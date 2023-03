Sold out per la cena di Martinelli 180 persone a tavola col candidato

Fa il pieno la prima iniziativa pubblica del comitato "La città delle persone", la lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Martinelli con il centrosinistra che domani al circolo Alberone metterà a tavola 180 persone, mettendo a segno un sold out già 48 ore prima dell’evento. "Desidero ringraziare davvero tutti - sottolinea Stefano Landucci, coordinatore della lista civica - per l’affetto e la partecipazione. Presto organizzeremo altri momenti per esaudire il desiderio di partecipare arrivato da molte altre persone: abbiamo purtroppo dovuto dire no a moltissimi che, da subito, avevano chiesto di essere presenti. E’ molto bello sentire il calore delle persone, la nostra lista è appena nata e già accoglie un incredibile sostegno. Siamo sulla strada giusta, penso che possiamo essere la vera novità della politica pisana e dare un sostegno importante per l’elezione di Paolo Martinelli".