Sognando l’Eurovision. Letizia vola in semifinale: "È già una grande vittoria"

"Essere in corsa per l’Eurovision 2025 è una grande soddisfazione e un primo passo per realizzare il mio sogno". Letizia Crincoli, 30 anni, di Perignano, è stata selezionata tra i 204 semifinalisti di "San Marino Song Contest", il concorso musicale da cui verrà fuori il nome del rappresentante sammarinese all’Eurovision 2025. Già ospite di Fiorello su Radio Rai 2 nel 2024, Crincoli, in arte ‘Uragano’, vanta anche la partecipazione a The Voice Romania, "un’esperienza bellissima che mi ha arricchito a livello musicale e non". La giovane cantautrice lavora in un’officina in provincia di Pisa, ma il suo sogno è vivere di musica. "Running in the circle" è il titolo del brano che porterà sul palco il 15 febbraio, giorno della semifinale che si terrà proprio a San Marino. "Ho scelto di portare un brano in inglese - spiega - per arrivare a più persone possibili, con una canzone orecchiabile e un linguaggio semplice".

Di cosa parla l’inedito? "Di un amore tormentato: la protagonista si chiede se è giusto lasciarlo andare e chiudere il cerchio oppure no".

Cosa significa essere arrivata in semifinale? "è già una grande vittoria essere stata scelta tra oltre mille artisti provenienti da diversi Paesi, a prescindere da come andrà, so che sto andando nella giusta direzione. In passato tendevo a sottovalutarmi: pensavo di non meritare il palco. Ora sono più consapevole delle mie capacità e sogno di arrivare lontano".

Quando è nata la passione per il canto? "Da piccola passavo un sacco di tempo a cantare usando la spazzola per capelli come microfono. Per un po’ ho fatto parte del coro della scuola, poi mi sono resa conto che non faceva per me. Volevo essere solista".

In arte è conosciuta come ‘Uragano’. Perché? "Mi ha chiamata così per la prima volta una persona cara, dicendo che entro nella vita delle persone come un uragano e finisco per sconvolgere ogni cosa. E altri poi hanno iniziato a darmi questo soprannome in campo musicale, alla fine l’ho accettato anche io".

Progetti? "Eurovision a parte, sto lavorando su diversi inediti, grazie all’aiuto preziosissimo di Giuseppe Zuppardi di Brucaliffo Studio, che ha sempre creduto in me e da sempre mi supporta. E sono pronta a allargare sempre più gli orizzonti per far conoscere la mia musica".

Stefania Tavella