Sociale: un progetto per gli anziani nei nuovi alloggi popolari dei Passi

L'assessore Veronica Poli durante la consegna degli alloggi popolari dei Passi

Pisa, 27 febbraio 2023 – Favorire l’inclusione sociale degli anziani attraverso la realizzazione di una serie di attività che prevedono la partecipazione di bambini con disturbo dello spettro autistico. È il progetto “Un anziano per amico”. Nei giorni scorsi la giunta comunale di Pisa ha approvato una delibera con la quale si avvia l’iter amministrativo che porterà alla realizzazione del progetto, che verrà realizzato nei locali che si trovano al piano terra del nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica per anziani, che è stato recentemente inaugurato in via Belli, nel quartiere de I Passi. I locali saranno assegnati in comodato d’uso gratuito per 5 anni ad enti del terzo settore del territorio, dotati delle necessarie competenze, tramite un bando pubblico di prossima pubblicazione.

“A gennaio scorso – dichiara l’assessore al sociale, Veronica Poli – abbiamo consegnato nel quartiere de I Passi 18 nuovi appartamenti ERP ad altrettanti nuclei familiari assegnatari. Oltre agli alloggi per le persone, interamente pensati per accogliere anziani e i loro nuclei familiari, abbiamo messo a disposizione al piano terra dell’edificio spazi dedicati ad attività sociali per circa 400 metri quadrati. Qui si prevede di realizzare vari progetti per favorire l’inclusione sociale degli anziani del quartiere. Tra questi “Un anziano per amico” che prevede la realizzazione di una serie di attività rivolte agli over 65 del quartiere, con la partecipazione di bambini con disturbi dello spettro autistico secondo il metodo ‘Floortime’. Si tratta di un modello utilizzato nella riabilitazione di bambini autistici che sperimentiamo anche a Pisa con entusiasmo, e che prevede la costruzione di una relazione tra piccoli e anziani che, a partire dagli interessi dimostrati dal bambino, produca effetti positivi per entrambi”.

Tra gli altri progetti che verranno realizzati al piano terra del nuovo edifico ERP ci sono: “Sempre giovani” che prevede attività dedicate all’incontro anziani e giovani del quartiere per sviluppare una maggiore socializzazione e integrazione, con iniziative di animazione di quartiere, utili alla costruzione di relazioni positive e integrazione tra abitanti nuovi e vecchi; “Tutti in piedi” un progetto dedicato alla condivisione del tempo, facendo della ginnastica appropriata in base alle problematiche individuali dovute all’età (anziani), a infortuni o disabilità: gli anziani presenti nella struttura avranno la possibilità di frequentare corsi di ginnastica dolce e lo spazio sarebbe aperto anche agli anziani e residenti dei Passi. A gestire queste attività saranno associazioni ed enti del terzo settore che saranno individuati via via tramite specifici bandi pubblici. Gli spazi al piano terra ospiteranno infine un centro sociale polivalente a servizio del quartiere che accoglierà servizi sociali e socio-educativi.

Il nuovo edificio di edilizia popolare di via Belli, che fa parte del Progetto di Innovazione Urbana (PIU) per la rigenerazione urbana del quartiere dei Passi e nello specifico dell’azione “HOPE, Soluzioni abitative per l’inclusione sociale e l’impegno per gli anziani”, è stato finanziato con fondi POR-FESR (Programmi Operativi Regionali finanziati con Fondo europeo di sviluppo regionale) per un totale complessivo di 4,3 milioni di euro.