Sociale: pubblicati i bandi per il Bonus Tari famiglie e il Bonus Tari giovani

Pisa, 9 novembre 2023 – Il Comune di Pisa ha attivato nella giornata di lunedì 6 novembre la procedura telematica per richiedere le agevolazioni previste dal “Bonus TARI famiglie” e dal “Bonus TARI giovani”. Sulle due misure l’amministrazione ha messo complessivamente a disposizione 250mila euro per finanziare contributi economici a sostegno delle famiglie per far fronte alla spesa derivante dalla tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2023, per l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza.

“Aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà, i più deboli – dichiara l’assessore al sociale Giovanna Bonanno – è una prerogativa di questa amministrazione e anche questo sostegno, come tutte le altre misure messe in atto in questi mesi, confermano l’attenzione e l’impegno concreto nel venire incontro alle loro necessità ed esigenze. Come amministrazione e come assessore al sociale con questo sostegno vogliamo dare un valido e consistente aiuto non solo alle famiglie in difficoltà ma anche ai giovani, continuando ad essere sensibili e vicini ai cittadini, soprattutto alle fasce di popolazione più deboli”.

I REQUISITI. Per accedere al “Bonus TARI famiglie” è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25.000 euro; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti nella medesima abitazione per la quale risulta essere iscritto ad altro intestatario TARI, ivi residente.

Per richiedere il “Bonus TARI giovani”, serve invece: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 35.000 euro; avere una età inferiore a 36 anni, ovvero non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12/2023 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare o altro soggetto residente nella medesima abitazione; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti nella medesima abitazione per la quale risulta essere iscritto altro intestatario TARI, ivi residente.

COME PRESENTARE DOMANDA. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale dei Servizi on line del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa) - al quale è possibile accedere previo possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica) - entro le ore 23.59 del 15 gennaio 2024. È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare ed è necessario partecipare ad un solo bando scegliendo tra le due opzioni “Bonus TARI famiglie” e “Bonus TARI giovani. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti (TARI) 2023 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. In caso di necessità chi vorrà potrà avvalersi degli sportelli di facilitatori digitali presenti presso: l’URP del Comune, su appuntamento chiamando il numero 050 910666 o mandando una mail a [email protected] oppure presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8 su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.