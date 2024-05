Sociale: divertimento responsabile con “Pisa in gioco” in Logge di Banchi

Pisa, 15 maggio 2024 – Sabato 18 maggio, dalle 10 alle 18, le Logge di Banchi diventeranno il centro del gioco e del divertimento della città. Organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, dall’Associazione Alipes e dal Circolo Primavera, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, l'evento è inserito nel progetto GREAT (Gioco Responsabilità Educazione Apprendimento per Tutti) e si propone di valorizzare l'importanza del Gioco in ogni ambito sociale e culturale.

L'importanza del gioco è riconosciuta persino dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (articolo 31): attraverso il gioco, i bambini, e non solo loro, comunicano, apprendono, esplorano la realtà esterna, gestiscono le emozioni, programmano e creano progetti, si relazionano con gli altri e sviluppano la propria creatività. Il progetto è nato anche con lo scopo di coinvolgere e dare visibilità a quelle numerose associazioni e realtà che da molti anni si dedicano al gioco e ne diffondono il valore e l'utilità creando una sinergia di azioni e interventi finalizzate ad utilizzare il gioco anche come “azione formativa”.

“Attraverso l’utilizzo di giochi che raccontano geograficamente, culturalmente la Sardegna sarà possibile conoscere luoghi e attività culturali tipici della tradizione sarda ma in forma simpatica e coinvolgente”. Così Sandra Capuzzi, presidente dell’associazione sarda Grazia Deledda. Inoltre questo progetto dimostra che è possibile organizzare eventi che coinvolgano più associazioni su un tema importante come quello del gioco che oggi è considerato con più attenzione anche in ambiti più scientifici.

Rachele Imperio presidente dell’Associazione Alipes sottolinea che “tramite una serie di azioni integrate che valorizzino il gioco e l’educazione non formale come strumenti e metodologie per la promozione dell’agio e la prevenzione del disagio. Queste metodologie saranno utilizzate per il coinvolgimento attivo degli anziani e giovani a rischio di isolamento sociale e di impoverimento culturale sostenendo processi di auto-responsabilizzazione e protagonismo”. Gaetano Spagnuolo, presidente del Circolo Primavera aggiunge: “Tramite questo processo di emporwerment e di riscoperta delle proprie abilità e competenze da realizzare attraverso metodologie ludiche, intendiamo favorire e sostenere i processi di crescita personali che producano un effetto moltiplicatore e un impatto positivo all’interno delle proprie comunità creando nuove reti sociali e legami solidali”.

Questi i giochi, le attività e le associazioni che saranno presenti a “Pisa in Gioco” nella giornata di sabato: - OxyzO Orizzonti Ludici -Tana dei Goblin Pisa, con giochi da tavolo per tutte le età e gusti, - OrangeTeam LUG Group, con i famosissimi mattoncini colorati - Circolo Scacchistico La Torre, per gli appassionati degli scacchi e delle sue strategie; - Pisa Go Club: con l'antico e affascinante gioco del GO; - Simone Palandri, l'artigiano del legno con i suoi “giochi futuristici dal passato”; - Misericordia di Pisa, che svolgerà simulazioni di soccorso per le scuole; - associazione pedagogica Violaciocca con laboratori per bambini.

Inoltre, vi saranno sezioni dedicate ai: - giochi della tradizione regionale sarda (curati dall'associazione Grazia Deledda); - "Fumetti in Gioco", a cura del Circolo Primavera; - "spazio morbido" per i più piccoli, a cura dell'associazione Alipes.

Oltre a tutto questo, ci sarà una intera sezione curata dalle scuole, che parteciperanno con progetti e creazioni incentrate sul gioco: saranno presenti gli studenti del Liceo Artistico "Russoli" di Pisa e Cascina e l'Istituto Comprensivo "Gamerra" di Pisa.