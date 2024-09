Sociale, approvato il Bonus TARI 2024 per famiglie in difficoltà e coppie giovani

Pisa, 23 settembre 2024 – La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera che prevede lo stanziamento di 275mila euro per supportare le famiglie in difficoltà economica e quelle composte da giovani nel sostenere le spese per il pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti) 2024.

“Si tratta di una misura molto apprezzata - dichiara l’assessore al sociale, Giovanna Bonanno - che abbiamo voluto mettere in campo a sostegno delle famiglie del territorio maggiormente in difficoltà da un punto di vista economico e di quelle composte da giovani con età inferiore ai 36 anni. Quest'anno abbiamo ulteriormente implementato le risorse messe a disposizione arrivando ad euro 275mila euro e questo per venire ancora di più incontro alle esigenze delle famiglie e delle giovani coppie. Nel mese di novembre saranno pubblicati i due distinti bandi denominati Bonus TARI Famiglie e Bonus TARI Giovani. Lo scorso anno in totale sono state 1352 le famiglie pisane che sono risultate beneficiarie del contributo”.

Dei 275mila euro messi a disposizione dal Comune 245mila euro saranno destinati in favore delle famiglie che si trovano in difficoltà economica e 30mila euro in favore dei nuclei familiari composti da giovani.

REQUISITI. La delibera approvata in Giunta individua anche i requisiti per accedere alle due agevolazioni. Per il Bonus TARI famiglie: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25.000 euro; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti/domiciliati nella medesima abitazione in cui risulta essere iscritto l’intestatario TARI, ivi residente; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.

Per il Bonus TARI giovani, invece: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 35.000 euro; avere una età inferiore a 36 anni, ovvero non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12/2024 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare o altro soggetto residente/domiciliato nella medesima abitazione per cui si richiede il contributo; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti nella medesima abitazione per la quale risulta essere iscritto altro intestatario TARI, ivi residente; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.

MISURA DEL CONTRIBUTO. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 40% di quanto dovuto e pagato per la tassa sui rifiuti (TARI) 2024 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di residenza. Eventuali residui saranno verranno distribuiti fino ad un massimo del 55% di quanto dovuto e pagato nei termini.