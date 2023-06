Sit-in per Veronica Poli "La vogliamo in giunta" Protesta sotto il Comune

di Gabriele Masiero

Un sit in di protesta sotto il Comune per l’esclusione di Veronica Poli dalla giunta in concomitanza con il primo consiglio comunale della consiliatura. L’iniziativa è stata promossa da privati cittadini che da ieri stanno veicolando attraverso i social network e le chat di Whatsapp un testo per richiamare più gente possibile alla partecipazione. La protesta è prevista per il 15 giugno alle 14 in piazza XX settembre sotto Palazzo Gambacorti. "A malincuore – scrivono i promotori, che abitano soprattutto nei quartieri popolari della città – abbiamo appreso che non sarà riconfermata l’assessore Veronica Poli alle politiche abitative e sociali. Questa decisione ci ha lasciati tutti delusi ed amareggiati: non è stato riconosciuto il grande lavoro svolto dalla Poli a tutela dei cittadini più deboli della nostra città, lavoro fatto con passione e umanità. L’assessore è sempre stato pronto all’ascolto, disponibile a trovare soluzioni, anche innovative, il tutto sempre con l’obiettivo di difendere e dare voce a coloro che di solito non ce l’hanno".

Infine, nel volantino che sarà distribuito anche in occasione del sit in i promotori della protesta si rivolgono direttamente a Michele Conti: "I voti che lei, sindaco, ha preso, specialmente al ballottaggio, provengono da queste persone e anche da coloro che mai l’avrebbero scelta perché portatori di convinzioni politiche opposte alle sue, ma che l’hanno votata perché volevano una riconferma della Poli all’assessorato. In questo modo, il lavoro svolto rimane a metà e noi cittadini in difficoltà dobbiamo ricominciare daccapo a spiegare la nostra condizione, sperando di trovare ascolto. Lei ha tradito la nostra fiducia per favorire logiche di partito, come hanno sempre fatto coloro che dice di combattere e dai quali diceva di volersi distinguere. Noi cittadini le chiediamo di tornare sulle sue decisioni; potrebbe ad esempio dividere l’assessorato al sociale da quello all’abitare e rimettere così al proprio posto una persona che ha tutta la nostra fiducia".

Intanto l’ormai ex assessore continua a non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma sulla pagina Facebook dove ha condiviso alcuni messaggi di solidarietà nei suoi confronti ha scritto un post sulla situazione che sta vivendo e che, pur non citandola espressamente, sembra essere rivolto a Gianna Gambaccini, assessore prima di lei e alla quale era legata da una profonda amicizia oltre a esserne la sua collaboratrice politica più stretta: "Chissà che casino avresti fatto... Nessuno più ascolta quello che hai da dire… Sono rimasta solo io a sentire te il mio grillo parlante. Tutto distrutto. Già dimenticata, perché sono rimasta solo io a sentirti".