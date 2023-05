‘Sit-in’ con le tende contro il caro affitti

Anche a Pisa iniziativa simbolica in sostegno alla protesta delle tende. Ovvero quelle mobilitazioni studentesche che da inizio maggio in tutta Italia hanno visto studenti piantare le tende fuori dalle università per protestare contro il caro-affitti. La prima a manifestare in questo modo era stata la studentessa bergamasca Ilaria Lamera, che il 4 maggio aveva piantato la tenda fuori dal Politecnico di Milano. "Abbiamo aderito a questa protesta per rivendicare il diritto allo studio e denunciare l’aumento dei costi degli affitti e della vita – commenta Nicola Mariotti, dottorando in Scienze Politiche dell’Università di Pisa -. Chiediamo la revoca della legge 43298 e l’introduzione degli affitti calmierati. Porteremo la mobilitazione a Firenze alle 11, davanti al palazzo della Presidenza della Regione". A piantare le tende davanti all’edificio del Dsu in piazza dei Cavalieri sono stati pochi studenti, che solo simbolicamente (non sono rimasti infatti a dormire durante la notte, come invece accaduto nelle altre città) hanno voluto denunciare le difficoltà che uno studente vive durante la sua carriera. "Siamo qua a sostegno del movimento di protesta - spiega Matteo Di Fiore, di Scienze Politiche -. Con la mancanza di studentati pubblici, le speculazioni selvagge del mercato libero degli affitti e un sistema universitario sempre più escludente per le fasce popolari, iscriversi all’università sta diventando sempre più appannaggio di pochi". La mobilitazione è perlopiù nelle grandi città, come Milano, Bologna e Roma, dove nel primo trimestre del 2023, i canoni d’affitto medio mensili per una stanza sono 810, 530 e 630 euro.

Enrico Mattia Del Punta