Sit in antimilitarista davanti alla sede di "Leonardo"

Potere al popolo in presidio davanti allo stabilimento di Leonardo Spa, ad Ospedaletto, un appuntamento per rilanciare la manifestazione del 25 febbraio a Genova per chiedere di "abbassare le armi e alzare i salari". "Pisa si sta trasformando un hub militare – denuncia Matteo Di Fiore, Potere al popolo - dalla ricerca, alle università fino alle infrastrutture c’è una riconversione bellica complessiva della città. In vista delle elezioni amministrative, vogliamo essere chiari – sottolinea Di Fiore – noi andiamo in un’altra direzione. Siamo qua davanti alla Leonardo a Ospedaletto, dove vengono prodotti i droni militari Awhero, per denunciare l’economia della guerra. Il Sindaco di Pisa, Michele Conti – è l’attacco che rivolge Di Fiore – dice si a 190 milioni per una nuova base militare sui nostri territori, distogliendo queste risorse dai servizi sociali e dall’edilizia popolare". Ad aver partecipato all’iniziativa di ieri mattina anche l’organizzazione giovanile comunista, Cambiare Rotta: "Da sempre denunciamo l’ibridazione tra civile e militare, attraverso l’uso di job meetings, partnership e contest, si cerca di aprire i luoghi del sapere (università e centri di ricerca) al fine di utilizzare le conoscenze per lo sviluppo di tecnologie belliche, come droni e sistemi di puntamento. Si è voluta costruire una cittadella della guerra a fianco della cittadella del sapere".

E.M.D.P.