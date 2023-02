"Sistema termico calibrato sull’abitazione: dal progetto all’impianto"

Sarà inaugurata venerdì a Ospedaletto (zona blu), in via Giovan Battista Oliva, la nuova sede di Alternativa Impianti, l’azienda specializzata nell’efficientamento energetico con 2500 clienti in tutta Italia e oltre 5000 kilowatt di impianti fotovoltaici installati. La festa di inaugurazione è in programma alle 15. "Alternativa Impianti - spiega una nota dell’azienda - è una realtà orientata al risparmio, rispetto per l’ambiente e comfort ai quali si uniscono tecnologie di ultima generazione, la nostra esperienza. La nuova sede è stata voluta e pensata per valorizzare il lavoro delle persone, il territorio e per portare avanti la nostra primaria missione: credere nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel futuro di un ambiente più sostenibile". La formula dell’azienda pisana è concentrata nello slogan "zero pensieri", perché si occupa di tutto il percorso per l’efficienza energetica dell’abitazione: sopralluogo, fattibilità, analisi dei costibenefici offrendo, si legge nel sito aziendale., "i migliori prodotti, garantendone l’installazione l’assistenza dell’impianto". Del resto, spiega la società pisano, "non esiste un’unica soluzione adatta per tutti, però esistono specialisti che sono in grado di trovarla: noi ti garantiamo la soluzione più adatta per ogni necessità". Tra i prodotti offerti non solo i pannelli fotovoltaici, ma anche pompe di calore, batteria di accumulo e caldaie. Alternativa Impianti è una delle migliori aziende europee in termini di performance societarie. Nel 2020, infatti, Il Sole 24 ore l’ha certificata come una delle migliori cinque aziende italiane in crescita, mentre nello stesso anno il Financial Times l’ha inserita tra le migliori mille società in rapida crescita. "Noi creiamo un progetto di efficienza energetica su misura per il cliente, aumentando il valore della sua abitazione - sottolinea Silvia Filippi, amministratrice di Alternativa IMpianti - e la soddisfazione della nostra clientela passa da una progettazione attenta della soluzione che si andrà ad adottare. Dalla creazione di un sistema termico e fotovoltaico calibrato, da una posa in opera veloce e precisa, dalla cura del dettaglio. Ci occupiamo di tutti gli step per l’efficienza energetica, dalla progettazione alla posa, dal collaudo all’assistenza".