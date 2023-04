"Sistema sanitario ormai al collasso Gravi difficoltà su servizi essenziali"

"Ritardi nei soccorsi, sistema di emergenza-urgenza da ristrutturare, liste di attesa infinite, carenza di medici, infermieri e operatori sociosanitari. La sanità pubblica regionale è sempre più al collasso e in difficoltà anche a dare i servizi essenziali e di prima urgenza e le conseguenze di una mancata programmazione e organizzazione dei servizi, sono sempre più evidenti". Il sindaco Michele Conti, ricandidato con Pisa al Centro alle elezioni amministrative di maggio boccia il sistema sanitario regionale su tutta la linea.

"La nostra comunità reagì bene alla prima emergenza Covid grazie al personale sanitario che si dimostrò all’altezza della grave situazione. Ma il sistema oggi presenta carenze e mancanze nella sua riorganizzazione – incalza –. Mancano 1700 infermieri, 400 operatori sociosanitari e 700 medici. Questa situazione comporta turni massacranti, ferie non godute, utilizzo della produttività aggiuntiva invece di più personale. Questo implica non poter erogare le prestazioni per ridurre i tempi e le liste d’attesa. Sempre più spesso apprendo di tanti professionisti del Sistema sanitario regionale chiedono trasferimenti verso aziende private. Occorre investire risorse, promuovere l’aggiornamento tecnologico digitale, formare il personale, nella ricerca scientifica e nel trasferimento tecnologico ma anche intervenire urgentemente sui modelli organizzativi che non funzionano più. E la Regione assumere e aumentare gli stipendi del personale sanitario. A Pisa abbiamo una prestigiosa scuola medica che ha formato generazioni di professionisti e che deve continuare a dare lustro non solo alla nostra città ma all’intera Nazione".

"A Pisa si sta costruendo quello che diventerà il più grande ospedale del centro Italia, Cisanello è un’eccellenza a livello nazionale, ma fatica a gestire i problemi quotidiani dei pisani. L’obiettivo è favorire una sanità di prossimità, che vada incontro al cittadino e non lo costringa a salti mortali per accedere alle cure". "Un modello che è il contrario del modello Rossi in Toscana – continua il sindaco – , delle grandi Asl, dei grandi ospedali in cui i cittadini non sanno orientarsi, della continuità ospedale-territorio che non funziona e che abbandona i pazienti a loro stessi una volta dimessi senza assistenza per loro e per le famiglie. A Pisa, devono funzionare al più presto le case di comunità quali punto di riferimento territoriale e multidisciplinare, per contribuire a decongestionare un pronto soccorso sempre più al collasso e ad accogliere, invece, quei malati cronici, magari anziani o bisognosi di attenzioni ricorrenti, facendo un salto di qualità anche dal punto di vista dell’appropriatezza della cura".