“Punse tre donne”. Chiesto rito alternativo per l’aggressore di Pisa. Discussione a marzo

Pisa, 23 settembre 2025 – Simone Baroncini e le aggressioni con la siringa, a marzo si discuterà la richiesta del suo difensore di patteggiamento, in subordine di abbreviato. L’uomo, accusato di tre casi avvenuti in città a settembre 2024 e due a gennaio 2025, è ancora agli arresti domiciliari. Il suo legale, l’avvocato Fabrizio Bianchi, aveva chiesto la revoca al Tribunale del Riesame. “Chiunque sia il responsabile, non deve essere tenuto ai domiciliari”, aveva infatti sostenuto l’avvocato del foro di Pisa per il quale l’accusa poteva essere semmai quella di lesioni volontarie aggravate e non “violenza sessuale” che prevede la misura cautelare. Ma la sua richiesta è stata rigettata.

Il 50enne pisano è accusato di aver punto con una siringa (per fortuna sembra vuota) tre giovani in tre diverse occasioni, sabato 14 settembre (alle 17.30) sul Lungarno Buozzi, sabato 18 gennaio sul cavalcavia di San Giusto, stesso orario, e alle 17 il giorno seguente in via Della Spina. Per Baroncini era già stato fissato il giudizio immediato, il prossimo mese, a ottobre, davanti al secondo collegio del tribunale di Pisa, ma, con la richiesta del rito abbreviato ad anno nuovo, si torna davanti al gup, il giudice per l’udienza preliminare.

Le indagini sono state della squadra mobile della polizia di Pisa coordinata dalla procura della Repubblica, e sono partite dalle denunce delle ultime due vittime, due giovani donne. L’uomo aveva finito di scontare 13 anni (era stato condannato a 16) nel 2022 per aver ucciso l’amica Vanessa Simonini, nel 2009 in Lucchesia. Sedici anni, infatti, fa fu l’autore di un femminicidio: la giovane non voleva una relazione con Baroncini e quella sera del 7 dicembre di 16 anni fa provò anche a fuggire da lui.