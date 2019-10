Pisa, 3 ottobre 2019 - Incidono il loro nome sulla Torre di Pisa e si fanno un selfie. "Un comportamento stupido e altamente lesivo della storia e dell'identità non solo cittadina ma dell'intera umanità - dichiara il sindaco Michele Conti sulla vicenda - considerato che i monumenti di Piazza dei Miracoli sono riconosciuti dall'Unesco patrimonio da tutelare e proteggere". "Mi domando quale sia il senso del loro viaggio in Italia, anziché rimanere ammirati dalla bellezza, hanno preferito offendere la Torre per riportare a casa una fotografia con il loro nome inciso sul marmo", aggiunge.

Notati da un altro turista, i due turisti americani medici sono stati arrestati con l'accusa di danneggiamento aggravato e poi scarcerati poiché il magistrato non ha ritenuto di dover applicare ulteriori misure coercitive. "Pisa, come altre città italiane, è visitata ogni anno da milioni di persone provenienti da tutto il mondo e per questo è molto delicata e non può accettare di essere sfregiata nei suoi luoghi simbolo. Mi auguro che siano applicate a questi signori, medici peraltro e dunque con un grado maggiore di responsabilità, le pene previste dalle nostre leggi perché si cominci a mettere un freno a questo genere di comportamenti", ha concluso il sindaco.