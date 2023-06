Sindaco Conti interviene su improvvisa chiusura Chiesa dei Cavalieri a Pisa

di Ilaria Vallerini

La presa in carico da parte del sindaco Michele Conti dell’improvvisa (ma non unica nel corso del tempo) chiusura della Chiesa dei Cavalieri "per motivi di sicurezza", come comunicato dalla Direzione regionale del demanio lo scorso 15 giugno. E’ questo il fulcro dell’interpellanza del gruppo consiliare Pd, con primo firmatario il neoletto consigliere dem Enrico Bruni, che ha in programma di consegnarla proprio questo lunedì in Consiglio Comunale. "Si interpella il sindaco per sapere quali iniziative intenda intraprendere presso gli enti interessati per sollecitare un intervento rapido e risolutivo che riconsegni un bene artistico di tale valore alla cittadinanza", scrivono i sottoscrittori del documento. "E’ uno scandalo che venga richiusa una delle più prestigiose testimonianze in città del periodo rinascimentale", si legge. Ma andiamo per gradi. La scelta del Demanio arriva "dopo l’appello rivolto dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto all’ente proprietario affinché si adoperasse per l’attuazione degli interventi necessari alla salvaguardia della struttura". "Secondo quanto motivato dal rettore dei Cavalieri, don Francesco Barsotti, “alla base della chiusura ci sono motivi di sicurezza ovvero la mancanza di dati che, al momento, accertino la stabilità dell’antico soffitto ligneo a cassettoni”", riporta l’interpellanza. "Chiediamo un intervento tempestivo per sbloccare i 2.5 milioni di fondi del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo destinati alla Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri per interventi di verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro". Parte dell’interpellanza è anche rivolta alla mostra ospitata nella Chiesa e che è stata chiusa in tronco: "Chiediamo un interessamento da parte della giunta e dell’assessorato competente affinché sia trovata una nuova sede all’interno degli spazi comunali per l’allestimento della mostra dell’Ordine degli Architetti chiusa prima del termine previsto".