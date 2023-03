Sindacati, associazioni e Ccn per quaranta categorie

Un punto di riferimento per piccole e medie imprese del territorio provinciale. E’ l’Area Sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, suddivisa secondo una duplice articolazione: territoriale e di categoria. Sono rappresentate oltre 40 categorie, organizzate in sindacati, associazioni e Ccn. Accrescere la rete associativa da un lato, rafforzare e fidelizzare la presenza degli associati sono i due principali obiettivi dell’attività sindacale di Confcommercio. Oltre alla promozione della pluralità dei servizi offerti per rispondere adeguatamente alle richieste degli imprenditori associati al fine di offrire rappresentanza adeguata, benefici agli associati. L’Ufficio Marketing cura in particolare le iniziative mirate allo sviluppo e al consolidamento associativo, la promozione dei servizi erogati, i rapporti di partnership con le aziende del territorio. Responsabile Area Sindacale: Alessio Giovarruscio (3470829876 – [email protected]). Responsabile Area Marketing: Elettra Zazzeri (3496960979 – [email protected]).