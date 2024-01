Silenzio assordante nell’Arena senza cori. Ma entrano in 6500

Un silenzio assordante, rotto solo dai cori dei tifosi ospiti e da sporadici ‘complimenti’ che pisani e spezzini si sono rivolti a distanza sugli spalti. Per tutto il match infatti i circa 6500 spettatori presenti all’Arena Garibaldi hanno incitato la squadra, ma senza la loro anima più calda, quella della Curva Nord, rimasta fuori dall’impianto per le note proteste relative alla capienza ristretta del settore più caldo dello stadio. Il risultato è stato quello di un settore semivuoto, ma non così tanto. In Curva Nord infatti nessuno si è seduto nella parte centrale, lasciando anche visivamente vuota quella parte di Arena. I tanti presenti però hanno voluto tributare il loro saluto a Luca D’Angelo con larghi applausi. Il condottiero di oltre 200 battaglie si è visibilmente emozionato prima del match. I tifosi dello Spezia, dal canto loro, hanno invece tifato normalmente, con tanto di striscioni canzonatori nei confronti pisani, definiti "piagnoni" con continui "comunicati e proteste" e l’immagine di un bimbo che piange. L’opinione dei tifosi però è spaccata in due e le idee non potrebbero essere più diverse e divise di quanto apparso ieri. Tra i tanti commenti sugli spalti, in campo e sui social anche quello di una illustra tifosa, Frida Giovannini, discendente di Ferruccio Giovannini, fondatore del Pisa Sporting Club: "Abbiamo giocato in casa dello Spezia - in riferimento alla protesta, ha dichiarato nipote di una delle figure storiche nerazzurre, non lesinando anche una stoccata sul piano sportivo, intrisa di sarcasmo -. Abbiamo perso dall’ultima in classifica. Questo Pisa è tanto fumo e niente arrosto. Avanti così senza cambiamenti che tutto va bene...". La situazione sportiva e il rapporto tra tifo e società, è arrivato ai minimi termini. "Siamo al punto più basso dell’era Corrado - ha dichiarato il tifoso Simone Pardera, commentando il clima respirato all’interno dell’Arena, ma anche il silenzio stampa societario proclamato dal Pisa in risposta allo sciopero dei tifosi -. Speriamo bene".

Michele Bufalino