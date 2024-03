Sicurezza sui cantieri: "Serve più formazione"

Il tragico crollo nel cantiere di Firenze "porta all’attenzione ancora una volta la precarietà della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro in generale in Italia che, seppur non direttamente correlata (come in questo caso) alle cause del crollo, riaffiora tutte le volte che il contatore delle morti bianche viene aggiornato". Lo afferma Alessia Cappello, presidente della commissione d’albo Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, dell’ordine Tsrm - Pstrp di Pisa, Livorno e Grosseto, chiedendo "a gran voce il confronto e il coinvolgimento sulle tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro sia sul fronte della costruzione di un Sistema Azienda consapevole dei rischi che risiedono nella sua attività, sia sul fronte del controllo: aspetti però che devono essere comunicanti e sinergici, non contrapposti".

Per questo motivo, aggiunge Cappello, "abbiamo più volte sollecitato le istituzioni, con iniziative, proposte e richieste di audizione e ed elaborato proposte funzionali al miglioramento del sistema salute e sicurezza sul lavoro sulla base delle competenze e delle esperienze che quotidianamente ciascun tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, esprime nel proprio agire professionale sia attraverso l’attività ispettiva sia in qualità di consulente". Del resto, conclude la professionista, "la salute e sicurezza sul lavoro è un tema quotidiano che implica responsabilità diretta di tutti coloro che hanno ruoli decisionali e organizzativi: è arrivato il momento di fornire alle aziende del nostro territorio il supporto professionale di cui hanno bisogno, investendo sulle figure che alimentano la costruzione in prevenzione, e non la demolizione in repressione".

gab mas