"Sicurezza no agli spot"

"I recenti fatti di piazza delle Vettovaglie e della Stazione sbattono in faccia a tutti come gli intenti di cavalcare la rabbia dei pisani con spot propagandistici, con tentativi per di più mal riusciti di mettere le bandierine sulla polizia di Stato, così come l’arte dello scaricabarile, siano gli strumenti meno idonei per risolvere i problemi veri della sicurezza". Lo afferma il segretario provinciale del Siulp, Vito Giangreco, che mette nel mirino il centrodestra. "Le bugie - dice il sindacalista - hanno le gambe corte e i tanto sbandierati arrivi e rinforzi del personale non corrispondenti al vero non bastano a trovare le soluzioni per ridare sicurezza ai pisani, aspetto che non può prescindere dal sottrarre alla delinquenza quei luoghi che reputa zone franche attraverso un piano di coordinamento tra tutte le forze in campo dove ognuno deve fare la sua parte: la polizia municipale occupandosi di sicurezza urbana, rivalutando il posto aperto anni fa in galleria Gramsci con presenza e visibilità anche di notte". Infine "nel rispetto della legge, si potrebbe valutare in modo più attento se il punto Snai debba continuare a essere sempre sotto il loggiato di viale Gramsci".