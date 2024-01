Sicurezza in strada: due ubriachi al volante sono stati denunciati

Sicurezza al volante. Tre denunciati. I carabinieri del Comando provinciale di Pisa, durante un servizio di controllo. I militari:  dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno verificato un veicolo, il conducente era positivo al test, con tasso superiore al doppio consentito dalla legge; non aveva la patente di guida, poiché sospesa a tempo indeterminato e poco hashish. Denunciato e segnalato alla competente autorità amministrativa per la detenzione di hashish e per la guida con patente sospesa. Il suo veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo. I carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato due persone. Sui lungarni pisani, i militari della Sezione Radiomobile hanno sorpreso un conducente positivo all’alcoltest con tasso ben superiore a tre volte il limite. Ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo e segnalazione all’Autorità Giudiziaria anche per il passeggero che proferiva, unitamente al guidatore, frasi oltraggiose verso i militari.