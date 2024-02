Sicurezza alla guida. Tre denunce

Controlli nei confronti di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcool, prevenzione e repressione dei reati nel territorio di Pisa. I militari della Compagnia di Pisa, tra sabato e domenica, hanno segnalato complessivamente in stato di libertà tre persone, delle quali due per guida in stato di ebbrezza e una per divieto di ritorno nel comune di Pisa. Uno aveva un tasso alcolemico poco superiore a 0,8 g/l: denuncia e ritiro patente. Nell’hinterland un altro conducente di un’auto aveva un tasso alcolemico oltre 3 volte il limite consentito dalla legge: denuncia e ritiro patente. Sempre nell’hinterland, hanno denunciato in stato di libertà una persona per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa; l’uomo, all’esito di un controllo, è risultato gravato della misura in corso di validità.