"Siamo un gran bel mix Peccato per i biglietti..."

"La nostra squadra è un bel mix fra giovani ed esperti. Sul Ponte sapremo dire la nostra". Federico Guida, Magistrato dei Delfini, non vede l’ora di gettarsi nella contesa: "Siamo fra la quarta e la quinta forza di Mezzogiorno – ammette –. Voglio volare basso, anche se sono assolutamente convinto della bontà di questa squadra. Per questo ritengo che questa edizione del Gioco possa tornare a sorridere a Mezzogiorno. Con un po’ di fortuna e con le carte giuste, possiamo battere Tramontana". Guida però punta il dito contro la gestione dei biglietti in tribuna: "Purtroppo, con la gestione dei tagliandi omaggio – dice – sono calati i biglietti disponibili per le famiglie dei combattenti. Qualcuno rischia di rimanere fuori e sarebbe davvero un problema. Spero che, nelle prossime ore, la questione venga risolta. Inoltre abbiamo anche qualche problema con il reperimento di alcuni costumi, ma sabato saremo pronti". "Se da un lato – conclude il magistrato dei Delfini tornando al Gioco – è importante la strategia complessiva, dall’altro spero che stavolta i Delfini abbiano la possibilità di avere un combattimento ad ‘armi pari’. E’ importante, infatti, che tutte le squadre abbiano la possibilità di provare a vincere altrimenti, alla lunga, si rischia di perdere combattenti in favore delle squadre ‘vincenti’. E’ vero che siamo qui per Pisa, ma è anche vero che a tutti, onestamente, piace vincere o almeno poterci provare".

S.B.