Siamo nati per cambiare il mondo. Pianeta, resisti: arriviamo noi!

Abbiamo solo undici anni, un’eredità pesante e un compito tanto difficile quanto urgente. Noi siamo nati per cambiare il mondo! Le evidenze del cambiamento climatico ci hanno resi tutti consapevoli di quello che sta accadendo al pianeta.

Alla nostra età sappiamo già di essere l’ultima generazione che può cambiare rotta e andare verso un futuro più sostenibile. Sembra scontato, ma anche compiere piccoli gesti è un passo avanti verso un mondo migliore; quindi, ciascuno di noi si deve impegnare in questa missione.

Ecco il racconto della nostra esperienza.

A dicembre 2023 le nostre classi hanno pensato a un Natale ecosostenibile, perché anche l’ambiente merita una buona azione! Abbiamo puntato su un programma di riciclo, progettando e realizzando sia le decorazioni per addobbare la scuola che un mercatino di beneficenza per la vendita dei nostri manufatti in occasione del concerto di Natale.

Trentasei alunni, cinque ore, diversi insegnanti coinvolti per realizzare addobbi natalizi creativi a impatto zero.

Lattine da buttare sono diventate lanterne in poche semplici mosse: tolta la parte superiore, dopo aver sfregato con della carta vetrata, abbiamo inserito una mini-candela, infine abbiamo creato il tema natalizio, puntellando la superficie.

Vecchi giornali hanno preso nuova vita con una tecnica molto semplice: le pagine sono state spezzettate e immerse in acqua; il composto è stato poi frullato e tinteggiato con tempera colorata a piacere, infine steso su tela di formazione e posto ad essiccare. La nuova carta riciclata è servita per realizzare i cartelloni a tema.

I vecchi libri eliminati dalla rinnovata biblioteca scolastica sono diventati splendidi alberelli di Natale, mentre le scatole di cartone inutilizzate hanno dato vita al nostro presepe.

A noi piace pensare al pianeta come a un essere vivente: se è malato, ha bisogno di aiuto attraverso le cure e l’attenzione degli altri.

Il nostro farmaco ad “ampio spettro” è fatto di riciclo per tutelare l’ambiente, sostenendo, allo stesso tempo, l’economia scolastica con l’uso di materiali che normalmente avremmo buttato via. Un’esperienza entusiasmante che ha alimentato la nostra creatività con uno sguardo rivolto a chi ha bisogno.

Esattamente quello che chiedono i sustainable development goals dell’Onu: trovare un potenziale in ciò che è già disponibile per tutelare le tre aree di interesse, ovvero l’economia, l’ambiente e la società.

Adesso o mai più! E noi, a soli undici anni, siamo nati per cambiare il mondo!