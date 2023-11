Siamo la seconda provincia toscana per numero di progetti finanziati. Ben 630 su cultura e innovazione

di Gabriele Masiero

PISA

La provincia di Pisa si colloca al secondo posto per numero di progetti finanziati (e conseguentemente per quantità di risorse ottenute) nella classifica dei progetti Pnrr delle Regione Toscana in tre delle sei missioni in cui il Piano è suddiviso. Sono 630 i progetti finanziati della missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quella relativa a digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo: sul territorio queste azioni porteranno oltre 100 milioni di euro di investimenti, per l’esattezza 103.748.914,18 euro (il 74% dei quali coperti da fondi Next Generetion Eu).

La nostra provincia è seconda (dietro a Firenze) anche nella missione 4, quella relativa a istruzione e ricerca con 499 progetti finanziati con oltre 360 milioni di euro di investimenti (361.758.392,83 euro, finanziati all’84% dal Pnrr) e 5 (Sanità territoriale, Innovazione del Servizio sanitario), nella quale metterà a terra quasi 160 milioni di euro di investimento per 69 progetti (158.283.552,21 euro, finanziati per il 78% del totale), dove la parte del leone è riservata agli interventi per la costruzione del nuovo ospedale di Cisanello che assorbono oltre 44 milioni di euro (ai quali vanno aggiunti numerosissimi progetti minori per la ricerca scientifico e l’adeguamento tecnologico dei reparti). mentre oltre 3 milioni di euro sono destinati alla realizzazione del nuovo reparto di emodialisi del "Lotti" di Pontedera e più di 2 serviranno all’ampliamento del pronto soccorso e quasi 3 per l’adeguamento impiantistico della terapia intensiva e sub intensiva di Pisa.

Inoltre 23 milioni di euro di investimenti sono stati destinati allo sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario (compresi i contratti di formazione medico specialistica) nel comune di Pisa. Il nostro territorio si piazza, per numero di progetti approvati e finanziati, più indietro invece nella missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" e nella 5 ("Inclusione e coesione sociale"), non ha alcun progetto invece relativo alla missione 3 del Pnrr relativa alle "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", fatta eccezione per i 355 milioni di euro di investimenti di Ferrovie per il potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave (su base interregionale) che riguarda anche la linea Viareggio-PratoGenova-Pisa e il potenziamento della tratta Pistoia-Lucca-ViareggioPisa. Per quanto riguarda l’ambiente la provincia pisana conta 264 progetti per quasi 86 milioni di euro di investimenti complessivi (il 67% dei quali finanziati da fondi Pnrr): dove spiccano l’investimento da 1,6 milioni per la fognatura di Pisa, quello di olytre un milione e mezzo per Vecchiano per la realizzazione del consolidamento strutturale del muro d’argine del Serchio in località Pardi Moletta, i 780 mila euro di Pontedera per l’intervento di riduzione del rischio idraulico del rio Rotina e la conseguente messa in sicurezza dell’abitato della frazione Santa Lucia e gli oltre 900 mila per il ripristino di una frana a Palaia. Per quanto riguarda, infine, il welfare la provincia di Pisa conta 97 progetti per un investimento complessivo di oltre 146 milioni di euro (coperti per il 74,4% da fondi Pnrr): dove spiccano gli oltre 32 milioni di euro del Comune di Pisa per le riqualificazioni abitative delle periferie e i quasi 2 milioni di euro per la formazione professionale alla coop Aforisma di Pisa.