"Siamo al solito paradosso italiano Un’altra legge annullata dai giudici"

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la proroga fino alla fine del 2024 delle concessioni pubbliche agli stabilimenti balneari, decisa dal governo nel cosiddetto decreto ’Milleproroghe’. Un’altra sentenza, che va a infoltire la lunga e travagliata battaglia politico-giuridica sull’applicazione della direttiva Bolkestein e la liberalizzazione delle concessioni balneari. La sentenza ha stabilito che le concessioni scadono il 31 dicembre di quest’anno e vanno messe a gara. Secondo i giudici la direttiva europea ha validità superiore alle norme italiane. "Il Consiglio di Stato ci ha preso di mira con una produzione di sentenze quasi tutte sfavorevoli – commenta Gianluca Tiozzo (foto), presidente della Fiba Toscana Nord, il sindacato dei balneari di Confesercenti -. C’è un eccesso di potere giurisdizionale per un organo che dovrebbe limitarsi a interpretare le norme non crearne di nuove. La Corte di Cassazione stabilirà, a breve, se i giudici del Consiglio di Stato siano andati oltre le loro competenze". "Siamo al paradosso tutto italiano – sottolinea amaramente Tiozzo – la ’battaglia’ è giuridicamente complessa, ma aperta su più fronti. La Corte di giustizia europea è stata interpellata a maggio dal Tar di Lecce a esprimersi su una serie di quesiti riguardanti l’applicazione della direttiva europea". Corte che si pronuncerà il 20 aprile, come rende noto il sito specializzato "Mondo Balneare". Risposta, quella della corte europea, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra i banchi di Palazzo Chigi c’è chi corre al compromesso con i cosiddetti "Bandi concordati". Anche se "un bando per definizione non può essere concordato – ci tiene a precisare Tiozzo –. La soluzione migliore rimane sempre quella politica".

"Una trattativa seria in seno alle istituzioni europee e capace di far valere le istanze della categoria", è quanto si auspica Fabrizio Fontani (nella foto in alto), presidente Balneari Sib di Confcommercio Pisa. "C’è rammarico per l’ennesima legge annullata dai giudici, per cui non si capisce chi faccia le leggi in questo paese. Governi di ogni colore non sono riusciti a risolvere la questione, e anche questa volta, le promesse sembrano cadere nel vuoto. Intanto la continua precarietà crea danni enormi per tutto il tessuto turistico del litorale pisano". "La miglior ipotesi? si chiede Fontani "sarebbe tornare alla legge centinaio, che prevedeva una proroga delle concessioni al 2033".

Enrico Mattia Del Punta