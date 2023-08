"Sì viaggiare": omaggio al grande Battisti

Stasera alle 21.30 in Piazza dei Caduti, in occasione della rassegna estiva "Metti una sera a Cascina" andrà in scena il concerto "Sì viaggiare. Battisti la storia".

"Sì, Viaggiare", è uno spettacolo su uno dei cantautori considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come autore per altri artisti.

Lo spettacolo ripercorre le atmosfere della carriera indimenticabile di Lucio Battisti, dai successi degli anni ‘60 fino a quelli dei primi anni ‘80, dai brani più energici e divertenti come "Acqua azzurraAcqua chiara" a quelli capaci di sviscerare le fragilità e le ansie del quotidiano come "Emozioni", "Mi ritorni in mente" e molti altri.

Evento organizzato da Fondazione Sipario Toscana.

Rassegna a cura del Comune di Cascina e Fondazione Sipario Toscana.

Ingresso gratuito. Informazioni sulla pagina fb della kermesse e su

[email protected]