Si sta meglio da piccioni a San Giuliano

Paola Zerboni

Alla fine va meglio ai piccioni di San Giuliano Terme. Almeno loro hanno ottenuto una ‘tregua’ con la sospensione dell’ordinanza comunale che, trasformando per un giorno il camposanto in ‘campo di tiro a volo’, ne disponeva il contenimento a colpi di fucile, così da eliminare alla radice i problemi di igiene e decoro delle tombe sporcate da strati di guamo. Certo, non è stato un armistizio indolore, con tanto di battaglia ingaggiata a suon di ’mailbombing’ alla posta elettronica del Comune e sit-in sotto le finestre del sindaco dalla ’Rete delle gattare’ di zona proprio nel giorno in cui si sarebbe data attuazione all’ordinanza anti piccioni.