Si sostituiscono al Comune nell’assegnare gli alloggi popolari vuoti da occupare: presi

Gli agenti del Centro storico della municipale hanno sorpreso e denunciato quattro persone resesi responsabili di altrettanti episodi di furto negli esercizi commerciali di corso Italia. Un’operazione conclusa anche grazie al collaudato meccanismo di inoltro della chiamata di emergenza al telefono dedicato e l’intervento in diretta della pattuglia di zona. Tutte le persone denunciate sono conosciute per precedenti specifici. Gli agenti hanno poi rivolto l’attenzione all’area monumentale, anche con l’aiuto dei droni, che hanno permesso l’individuazione ed il sequestro di oltre 150 prodotti con marchio contraffatto posti abusivamente in vendita.

Gli uomini del Nosu invece hanno sgomberato l’ennesimo alloggio di edilizia popolare occupato abusivamente in via Fra Mansueto. Le successive indagini svolte dagli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno fatto individuare e identificare due donne italiane pregiudicate che, dietro compenso in denaro - la ricostruzione - indicavano a senza tetto gli alloggi popolari vuoti da occupare, millantandone la disponibilità e, addirittura, il consenso delle forze dell’ordine. Le due persone sono state denunciate all’Autorita’ Giudiziaria per truffa aggravata ai danni del Comune di Pisa e millantato credito.