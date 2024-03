Si risveglia la Primavera dell’Ippica e torna il concorso delle vetrine

Fra le molte iniziative previste per la "primavera dell’ippica pisana", il periodo che precede la disputa del premio "Pisa" di galoppo all’ippodromo di San Rossore, ce n’è una ormai tradizionale: il concorso fra le vetrine dei principali esercizi commerciali della città che espongono oggetti riconducibili al mondo dei cavalli, quindi all’ippodromo degli Escoli. Coppe, libri, giubbe, finimenti, selle, gli oggetti del pittoresco mondo delle corse. Sono 30 gli esercenti che hanno scelto di aderire al concorso, collaborazione che si rafforza anno dopo anno nel centro storico ma anche, novità di questo 2024, anche nella periferia e fino al litorale con tre esercizi partecipanti a Marina di Pisa. La vetrina più votata sarà premiata la mattina del premio "Pisa" - che quest’anno si disputa il 7 aprile - nella Sala delle Baleari nel corso del tradizionale incontro fra istituzioni cittadine e operatori dell’ippica.

Sarà il pubblico a decretare il vincitore dibattendo a suon di like posti sotto ogni foto delle vetrine in gara che saranno pubblicate per tutto il mese di marzo sul profilo facebook dell’ippodromo di San Rossore. La tradizione dell’oggettistica ippica nei negozi cittadini in occasione dei Grandi Premi è tipica di Paesi, come Inghilterra, Scozia e Irlanda. In Italia, soltanto Merano coltiva questa usanza ma soltanto a Pisa l’esposizione si conclude, come abbiamo appena detto, con una votazione pubblica sulle 30 vetrine in gara e la relativa premiazione in occasione della cerimonia del premio "Pisa". E’ infine molto significativo che la tradizione nella nostra città risalga addirittura alla disputa della prima edizione della più importante prova del calendario, una corsa che ebbe luogo il 14 marzo del 1885 e che si chiamò "Premio del Commercio di Pisa" poiché al montepremi contribuì il mondo del commercio cittadino. Per la cronaca la corsa fu vinta da Rosenberg e questo nome è rimasto da allora nel programma dell’ippodromo di San Rossore come una delle corse di maggior prestigio. Questi i 30 negozi che hanno aderito all’iniziativa: Artingenio museum, Bar Enrico, Barberia Mascagni, Bianatomy, Blend (Marina), Blue Mama, Caffè dell’Ussero, Charme Boutique, Cinema L’Arsenale, Concept River, Cose Vane, Fill Concept Store, Foto Ottica Allegrini, Gioielleria Bardelli 1871, Gui, Il Borgo, Il Girasole, Lavarini, Libreria dei Ragazzi, Libreria Gli anni in Tasca, Lù (abbigliamento), Mini Fashionista, Misù, Palazzo Cini Luxury B&B, Parafarmacia dott.ssa Careddu, Pasticceria Frangioni, Piccinino Bar (Marina), Principe di Firenze, Royal Victoria Hotel, Zoe Boutique.

r.c.