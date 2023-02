Si presenta ‘Archivio Altamira’ Romanzo di Alessandra De Luca

Al Royal Victoria Hotel di Lungarno Pacinotti appuntamento sabato alle 17.30 con la presentazione del libro "Archivio Altamira", primo romanzo di Alessandra De Luca (Edizioni Edikit). Nel 2089 il Pianeta Terra ha subito una serie di sconvolgimenti climatici e non solo.

La poca popolazione sopravvissuta ha trovato rifugio in alcune grotte, tra cui la più famosa è quella di Altamira. Marina parte per una missione spaziale a bordo della nave Kosmos per andare alla ricerca di una riserva d’acqua potabile per i sopravvissuti e di un potenziale pianeta abitabile.

La narrazione prende forma attraverso report rinvenuti all’interno dell’Archivio, che rendono la forma del testo molto simile a quella di un romanzo epistolare. La protagonista si fa portavoce dell’urgente bisogno di cambiamento.

Alessandra De Luca lavora ina una biblioteca per ragazzi.

Ha curato per 5 anni il blog Lispam - Letteratura ispanoamericana, che è stato un punto di riferimento per gli studenti universitari e le case editrici che si occupano di America Latina in Italia.

Ha scritto canzoni con il gruppo Lang, collaborando anche con artisti newyorkesi e canadesi. Nel 2012 ha scritto e realizzato con il collettivo Cascina Bar il testo teatrale "Tessuto" è stato rappresentato in oltre 50 date in Italia e all’estero.