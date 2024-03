Si prepara la Festa di primavera

Si scaldano i motori per la festa dI Primavera che accende la bella stagione in Valgraziosa. I sogni, assieme alle camelie e alle storie, saranno i protagonisti dell’annuale appuntamento primaverile che vede Nicosia e i suoi dintorni protagonisti d’eccezione. Il titolo “Festa di primavera. Camelie, storie, sogni”, l’evento desidererà dare spazio, oltre alle camelie, anche alle tante storie e ai tanti sogni legati al convento, al territorio, alle relazioni, alla comunità. E sarà anche l’occasione per festeggiare i venti anni di attività dell’associazione.

La festa aprirà i battenti sabato 16 marzo alle 18 a Nicosia, nella chiesa di sant’Agostino, con un momento condiviso allietato dal concerto della premiata Filarmonica di Calci. In questo contesto sarà inoltre inaugurata l’esposizione “L’uomo che sognava i leoni. La storia del pittore Ernest Verner a Nicosia di Calci”. Domenica 17 marzo, dal mattino al tramonto, la festa “scenderà a valle”: una festa itinerante e diffusa lungo via Centofanti, tra vicoli, piazzette e giardini gentilmente messi a disposizione da privati. Una bellissima occasione per gustare angoli e spazi meravigliosi solitamente chiusi.

In questo scenario ci faranno compagnia le camelie, i giochi, le mostre, il grande pic-nic, le passeggiate guidate, le installazioni diffuse, i laboratori per grandi e piccini, il gioco “Una camelia tira l’altra”, “Un bouquet per l’Acli” e altro ancora per festeggiare insieme la primavera, nel suo significato più profondo di rinascita. "Con questa festa - spiegano gli organizzatori dell’associazione Nicosia Nostra che ha il patrocinio del Comune di Calci e la collaborazione delle tante realtà associative del territorio calcesano – desideriamo costruire insieme un racconto sui tanti “sogni” e sulle tante “storie” che viviamo tutti i giorni e che ci legano al territorio: per questo chi vorrà potrà prendere parte a una installazione collettiva che correrà lungo la strada principale della festa. Per dire insieme quanto sia bello e importante esserci e far parte di una storia condivisa fatta di luoghi che amiamo, di relazioni, di valori, di comunità". Il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato al recupero dell’Acli di via Centofanti: perchè possa, un giorno non lontano, tornare a essere spazio aperto per tutta la comunità.