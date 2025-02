Si nasconde dietro siepe e compie rapina

Due anni e 8 mesi. È questa la condanna per una 40enne di Pisa accusata di rapina in concorso con due uomini che non sono mai stati individuati.

Era settembre 2021 quando - secondo la ricostruzione fatta in aula - la donna si sarebbe appostata dietro una siepe in via delle Cascine, dove era stata altre volte, e, insieme ad altri due uomini che sono rimasti ignoti, avrebbe buttato a terra la vittima e gli avrebbe preso quello che lui aveva in quel momento.

Lo avrebbe spinto alle spalle e, nel momento in cui lui è caduto, gli avrebbe sfilato dalle tasche posteriori dei pantaloni il telefono cellulare e il portafogli che conteneva tutti quanti i documenti.

Per questo era stata accusata di rapina in concorso, rinviata a giudizio e quindi processata. Ieri si è tenuta una nuova udienza. Per un difetto di notifica è stata rifatta in parte l’istruttoria, ascoltando il brigadiere dei carabinieri che era intervenuto e la stessa parte offesa.

Al termine della discussione davanti al collegio (presidente Zucconi, a latere Dini e Vatrano) la 40enne pisana, difesa dall’avvocato Roberto Nocent, è stata condannata a 2 anni e otto mesi. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni.