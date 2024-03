Si finge volontario dell’Assistenza. Chiede la quota di iscrizione: la truffa

Si è finto un volontario della Pubblica assistenza e ha chiesto di riscuotere la quota associativa, nuovo tentativo di truffa. E’ accaduto mercoledì in via delle Murella a Madonna dell’Acqua, frazione di San Giuliano terme. "Un nuovo episodio incredibile", spiega il presidente della Pa Alessandro Betti. "Una persona (un uomo, nello specifico) si è presentato a casa di una nostra associata chiedendo di riscuotere il prezzo annuale della nostra tessera associativa 2024. In questo caso la socia è stata sveglia e brillante, ha risposto a tono facendo presente che aveva già pagato la tessera e chiedendo ragione di questa nuova richiesta. Sorpreso dalla reazione della signora, il lestofante si è rapidamente allontanato". Proseguono i vertici della Pa. E’ stato fatto un identikit di chi ha tentato il raggiro, in modo da dare gli elementi alle forze dell’ordine e mettere in guardia gli altri su chi circola nel paese con cattive intenzioni. "Quello di via delle Palanche è, al momento, un campanello di allarme che non ha causato danni ma che deve sollecitare tutti ad una maggiore attenzione". E si ribadisce: "Attention Achtung Attenzione. Per questo motivo chiederemo un incontro al sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio affinché, insieme a lui, si possa coinvolgere polizia municipale e carabinieri per incrementare i controlli sul territorio". E ancora: "Ai soci e a tutti i cittadini vogliamo evidenziare che i nostri volontari – in questo momento - sono in giro sul territorio per consegnare le nuove tessere 2024; di norma vengono in divisa e, soprattutto, sono gli stessi volontari che incontrate nelle nostre sedi oppure vedete alla guida dei nostri mezzi".

Le regole. "Si ricorda che anche nelle nostre sedi – aggiungono i vertici della Pubblica assistenza – si possono fare e ritirare le tessere per l’anno cominciato da poco, il 2024". L’appello: "Perciò non facciamoci impaurire, tanto meno non rinchiudiamoci in casa; quello che serve è una maggiore attenzione e rimettere al centro la nostra innata capacità di farsi comunità in cui ognuno si sente parte attiva ed attenta, aiutando – ove necessario - un vicino in difficoltà. E non arretriamo perché nessuno si salva da solo".