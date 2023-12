"Si conferma il nostro impegno su sicurezza, sociale, litorale"

"Il documento unico di programmazione conferma l’impegno della Lega su diversi fronti come la sicurezza, il sociale e il litorale". Così il capogruppo del Carroccio, Edoardo Ziello, commentato il testo approvato ieri a notte fonda dal consiglio comunale dopo una maratona di due giorni. "Si mantiene l’impegno economico e politico - osserva Ziello - di voler procedere con il potenziamento della polizia municipale con nuove assunzioni di agenti e dotazioni tecnologiche per elevarne la qualità del servizio. Sul sociale manteniamo il rogramma di contributi economici che dal 2018 a oggi ha dimostrato di saper dare risposte adeguate ai tanti cittadini in difficoltà, senza contare l’impegno sulle politiche abitative. Il sindaco ha più che aumentato gli investimenti per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Vogliamo eliminare gli alloggi in auto-recupero perché pensiamo che debba essere il Comune stesso a eseguire i lavori di ristrutturazione degli appartamenti. L’assegnazione deve avvenire senza gravare sulle tasche dell’assegnatario. Infine, proseguiremo con la completa riqualificazione del litorale a Marina, Tirrenia e Calambrone".