Si cercano due giovani per progetti

La Fondazione Lega del Filo d’Oro Ets, "da sessant’anni punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale, aderisce all’edizione 2024 del Servizio civile universale con 2 nuovi progetti: “Il contatto che vale” e “Per mano nel mondo”. In Toscana l’Ente ricerca 2 giovani volontari da inserire nella sede territoriale di Pisa, a supporto del progetto “Per mano nel mondo”. C’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio 2024 per presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “nonsolofax.utgnet.net” https://domandaonline.serviziocivile.it.