Sì al divertimento ma in sicurezza. Stop a vetro, petardi e droni

Divertimento in sicurezza. È l’obiettivo delle misure prese in sede di comitato e attraverso le ordinanze. Veicoli di sbarramento con autista nelle strade centrali e conta persone con numero chiuso e steward in Piazza dei Cavalieri, stop ai droni e fiume blindato, come già annunciato, ma anche niente fuochi di privati e vetro. E, naturalmente, niente camminate sulle spallette dell’Arno, ma questa prescrizione si trova nel regolamento di polizia urbana ed è valida per tutto l’anno. Sono i provvedimenti che saranno adottati per la notte di Capodanno che prevede a Pisa: il concerto di Elio e le Storie Tese in Piazza dei Cavalieri e, a seguire, lo "spettacolo pirotecnico" e il dj set di Nostalgia 90 in piazza dei Cavalieri. Emesse le ordinanze che prevedono il divieto per i privati di far scoppiare petardi e fuochi d’artificio nelle strade e piazze del centro e il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di vetro. Nel dettaglio.

Petardi e fuochi d’artificio. Dalle 20 di oggi alle 12 di domani, all’interno delle strade e piazze del centro "è vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi, mortaretti)". Una misura adottata per "scongiurare o limitare il più possibile le situazioni di pericolo e di disagio, soprattutto all’interno delle aree nelle quali si riverserà un ingente numero di persone per i festeggiamenti di fine 2024 e nelle quali sono stati organizzati, dall’Amministrazione Comunale, spettacoli gratuiti per l’occasione".

Bevande in vetro. Dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio 2025, è vietato ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali del centro storico "vendere e/o somministrare bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, etc.), con obbligo di avvalersi solo di recipienti in plastica o di carta". "La somministrazione di bevande in recipienti di vetro è consentita solo ed esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi e delle loro aree di pertinenza (tavoli esterni, dehors, etc.). A chiunque è vietato introdurre e detenere, nelle aree del centro storico cittadino, recipienti in vetro (bottiglie, bicchieri, etc.)". Obiettivo, "scongiurare il rischio di lesioni fisiche in conseguenza della dispersione, al suolo, di contenitori e bottiglie di vetro, soggette a facile rottura e, pertanto, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone".

Previsti controlli con presidi delle forze dell’ordine e della polizia municipale, saranno 5 le pattuglie in campo di vigili urbani. Da Palazzo Gambacorti si ricorda che l’inottemperanza porta a sanzioni amministrative da 25 fino a 500 euro.

Antonia Casini