Si accende ’Sanremo che passione’ "Omaggio al Nuti artista e amico"

Appuntamento domani alle 21.30 al Parco di Ciclilandia di Tirrenia dove La Nazione e Notti di Talento presentano ’Sanremo che passione’ un viaggio alla scoperta dei toscani protagonisti del festival della canzone italiana grazie al libro omonimo edito da Felici. Ospiti della serata i cantanti Stefano Sani e Daniela Davoli, il giornalista Enrico Salvadori, uno degli autori della pubblicazione e il curatore del volume, Paolo Mugna. La colonna sonora della serata è affidata al maestro Andrea Caciolli, che ha alle spalle una carriera di successo: "Ho iniziato da pianista di piano bar - racconta il musicista .- e la presenza in tanti locali di successo a Firenze (Petit Bois, Chalet Fontana, Grand Hotel Exclesior, Paszkowski). Poi l’approdo sulla costa grazie all’incontro con l’agente di spettacolo Carmelo Santini che mi fa arrivarre in Versilia alla Bussola e alla Capannina, in Canniccia e a Castiglioncello al Ciucheba. In questi locali mi è capitato spesso di duettare con artisti di fama nazionale". Tra questi anche Francesco Nuti: "Me lo trovai accanto in Capannina e mi chiese di accompagnarlo. Fui prima sorpreso e poi onorato. Lo ricordo con affetto e lo celebreremo come merita anche domani sera". La carriera di Caciolli spicca il volo dopo l’incontro "con Walter Savelli, pianista storico di Claudio Baglioni e poi grazie alla collaborazione con Marco Falagiani che mi ha dato la possibilità di migliorarmi alla scuola di Giancarlo Bigazzi". Nel parco di Ciclilandia la musica sarà la protagonista assoluta, conclude "perché proporremo canzoni che fanno parte della storia del nostro Paese: con molti di questi personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile al festival, ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme".

Gab. Mas.