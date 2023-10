Si chiama ‘Sguardi nel futuro, incontri per capire il mondo che verrà’ la rassegna a cura di Cidic, il Centro per l’innovazione e la diffusine della cultura dell’Ateneo di Pisa, riprende un format lanciato da Piero Angela: otto appuntamenti da ottobre a febbraio tra giovani ed esponenti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell’industria e dell’economia e delle scienze sociali. Studenti universitari e degli ultimi anni delle superiori gli interlocutori di questa iniziativa di orientamento e alta formazione dell’Ateneo: già per il primo incontro sono 190 le prenotazioni. Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 16 nell’aula magna del polo didattico Carmignani (piazza dei Cavalieri 8). La primaa ieri con Nicola Armaroli del Cnr-Isof che ha parlato di ‘Energia: una transizione complessa’. Il 7 novembre ospite la senatrice a vita Elena Cattaneo, con ‘L’avventura della conoscenza: la ricerca è fiducia nel futuro’. Il 24 novembre Roberto Battiston, professore di fisica sperimentale all’Università di Trento, già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, parlerà di ‘Superare i limiti: dai viaggi interplanetari e quelli interstellari’. Il 4 dicembre sarà ospite Fosca Giannotti, professoressa di informatica alla Normale, il 19 dicembre Gianfausto Ferrari, presidente Digital universitas, fondatore di Talent garden e Superpartes innovation campus, il 22 gennaio la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, il 6 febbraio Gherardo Colombo, giurista, già consigliere della Corte di Cassazione parlerà su ‘Dove va la democrazia? Dove la facciamo andare?’. A chiudere il 23 febbraio sarà Umberto Agrimi, direttore del dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità. La rassegna coniuga, spiega il rettore Riccardo Zucchi, "due importanti missioni dell’Università: quella di un orientamento mirato per aiutare i giovani a scegliere bene i loro percorsi universitari e quella dell’impatto sociale della diffusione della cultura che una università deve mettere in campo". "Ancor più che sapere, oggi è importante imparare a imparare: il futuro è di chi saprà essere protagonista di cambiamenti sempre più veloci nella scienza, nella tecnologia e nella società", dice Piero Bianucci, scrittore, giornalista e collaboratore di Piero Angela. "È sempre più importante - aggiunge Dario Pisignano, docente dell’Università di Pisa e fra i promotori dell’iniziativa - formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di decifrare la realtà, inventare nuove soluzioni, interconnettere il pensiero razionale con la complessità globale delle sfide più attuali, per saper progettare un futuro giusto e sostenibile". Gli incontri saranno trasmessi anche in streaming (https:www.youtube.comwatch?v=QoIEWsH2Mqg) e successivamente a disposizione in un archivio permanente sulle piattaforme social dell’ateneo.