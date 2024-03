Sgomberato l’edificio occupato. Scatta lo sfratto anche per le oche

Sfratto ad Ospedaletto, un’operazione di sgombero senza incidenti. Nella giornata di ieri, una situazione insolita ha catturato l’attenzione degli automobilisti che percorrevano la via Emilia ad Ospedaletto per andare al lavoro. Un’operazione di sgombero ha scosso la tranquillità apparente di una mattina ordinaria. L’edificio oggetto di questa azione, di proprietà del Comune di Pisa e situato proprio lungo la via Emilia, a pochi passi dalla rotatoria intitolata al Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, era stato abusivamente occupato da un individuo. Quest’ultimo aveva trasformato un immobile inagibile da tempo in una dimora, ospitando sé stesso, il suo cane e (cosa curiosa) alcuni animali da allevamento.

L’intervento di sgombero, coordinato dalla Polizia Municipale, ha visto quindi anche la partecipazione attiva delle guardie Zoofile del Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria, Nogra, le quali hanno gestito con cura gli animali posseduti dall’occupante. L’operazione si è svolta senza incidenti, mentre al responsabile è stato concesso un periodo di tre o quattro giorni per lasciare l’edificio. Nel frattempo, la Società della Salute di Pisa ha già assicurato all’uomo un’altra sistemazione.

L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi che transitavano per via Emilia, trovandosi di fronte a una scena insolita. L’intervento degli ausiliari del traffico della Polizia Municipale è stato necessario per garantire la viabilità della zona e la circolazione dei mezzi. È importante sottolineare che non si sono verificati disagi di alcun tipo e la notizia, inizialmente diffusa da alcuni testimoni come un intervento per la cattiva gestione di animali, si è rivelata infondata.