Sfratto all’Unione Inquilini Il Demanio rivuole la sede

A volte il cuore non sente ragioni. In via del Cuore, da 22 anni c’è la sede dell’Unione inquilini che è sotto sfratto. Lo sbigottimento dei membri dell’associazione è palese visto che per venti anni si sono battuti contro gli sfratti ed ora devono difendere loro stessi. "Il 10 maggio – dicono dall’Unione – ci è arrivato dal direttore regionale dell’Agenzia del demanio Toscana e Umbria "l’invito a rilasciare spontaneamente il bene demaniale libero e vuoto da persone e cose nel termine di 25 giorni, avvertendo che in caso di inottemperanza, si procederà all’ordinanza per il rilascio coattivo del bene", giustificando il provvedimento con un presunto nostro "utilizzo senza titolo, avendo lo Stato acquistato nel settembre 2019 dal Comune l’intero immobile".

L’inghippo sta nel trasferimento del fondo dal Comune al demanio. "Preso atto che il fondo era stato regolarmente locato dal Comune con contratto sempre rinnovato, senza che da parte del Comune ci sia stata mai data notizia della avvenuta cessione del fondo al Demanio, l’Unione Inquilini ha continuato a pagare, sempre regolarmente, il canone al Comune sino al mese di ottobre 2021, quando abbiamo avuto notizia per la prima e unica volta dalla Procura della Repubblica che il demanio lo aveva concesso alla Procura della Repubblica,la quale aveva intenzione di prenderne possesso il 12112021". "Più volte abbiamo chiesto – continua l’associazione -, , all’Agenzia del Demanio di Livorno di concederci qualche locale di loro proprietà, ricevendo verbali promesse di regolarizzazione; tuttavia, nonostante il Demanio abbia continuato a percepire ogni mese il rimborso concordato dei canoni che non ci avevano mai chiesto per il periodo di proprietà demaniale, nessuna soluzione alternativa è stata proposta". Ecco ora la brutta sorpresa per l’Unione. "L’intimazione di sgombero immediato ricevuto ci giunge di sorpresa in un momento in cui il Comune si trova in periodo elettorale, per cui chiediamo pubblicamente all’Agenzia del Demanio di concederci una congrua proroga per chiedere agli amministratori comunali una sistemazione in qualcuno dei numerosi fondi sfitti comunali". E visto che di periodo elettorale si tratta: "Chiediamo a tutti i candidati sindaco di assicurare il loro sostegno alla nostra richiesta di una sistemazione in locali pubblici a canoni calmierati".

Carlo Venturini