Sfrattato Tira lampada a chi lo ospita

In zona Cisanello un cittadino di origini nordafricane ha lanciato una lampada all’uomo che l’ospitava che ha una casa affittata regolarmente. Ma in questi giorni gli è stato comunicato di lasciare la casa poiché il proprietario non aveva rinnovato il contratto di affitto. Verrà espulso e il condomino sanzionato per aver ospitato un uomo senza permesso di soggiorno e averlo comunicato in Questura.

Servizi straordinari di controllo del territorio congiunti tra le forze di polizia contro la microcriminalità, lo spaccio. Controllati 16 veicoli ed identificate 49 persone. In piazza Vittorio Emanuele II controllato un cittadino tunisino 23enne, in regola e residente a Livorno, che aveva oltre 3 gr. di hashish e per questo amministrativamente segnalato. In zona Vettovaglie, veniva altresì identificato un cittadino africano 27enne, residente a Castelfranco di Sotto, regolare sul territorio nazionale. Era ricercato dalla Procura della Repubblica-Ufficio Esecuzioni Penali- perché condannato ad 1 anno di reclusione a seguito di sentenza di condanna per spaccio di stupefacenti.