Sfondano la vetrata con un tombino: presi. Usato spray urticante

E’ il terzo colpo da inizio anno. Parafarmacia di via Fiorentina 153, nella notte fra martedì e mercoledì, due uomini di origine marocchina, hanno spaccato la vetrina con un tombino. "E’ stata frantumata ma non aperta", spiegano dall’attività. Troppo rumore. Le persone che abitano vicino hanno sentito e hanno chiamato il 112 (Numero unico di emergenza), oltre a diffondere il messaggio sul gruppo Sguardo di vicinato. "Ho fatto subito un giro del quartiere – spiega Niko Pasculli presidente del coordinamento dei comitati facendomi raccontare come erano vestiti. Li ho visti e - restando al telefono con i carabinieri intervenuti subito - li ho individuati". Uno è stato preso ma avrebbe tentato di fuggire, l’altro ha fatto resistenza. E gli uomini dell’Arma hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Nella gazzella quest’ultimo ha utilizzato i piedi per liberarsi rompendo il vetro. Entrambi i giovani (difesi dall’avvocato Barbara Druda e dalla collega Elisabeth El Afia Khadija) dopo la direttissima sono stati liberati, in attesa del processo, con l’obbligo di firma. "A dicembre abbiamo subito una rapina a mano armata, a gennaio ci avevano sfondato la vetrina con un piccone, il terzo colpo ora", lo sfogo della proprietà della parafarmacia.

An. Cas.