"Sfilata di ministri mai vista. Sintomo di paura"

"Un finale di campagna elettorale a tutta destra, iperpolitica, che Pisa non aveva mai conosciuto. Manca solo la Meloni. Alla faccia del civismo". Così l’ex sindaco Marco Filippeschi all’incontro elettorale organizzato dal Pd a Barbaricina. "Mai visti prima tanti ministri chiamati a promettere quello che in cinque anni Conti non è riuscito a fare. Martinelli è davvero su un’altra orbita. Salvini, impreparato, ha promesso interesse per i treni veloci Pisa-Firenze, ma senza sbilanciarsi troppo, i soldi non ci sono più. Perché Conti non ha mosso un dito per i grandi finanziamenti del Pnrr, facendo uno sfregio di portata storica alla città. Poi l’ennesimo annuncio di una tramvia. Ma non si dice perché il progetto già presentato dalla giunta per i fondi europei è stato bocciato. Il Canale dei Navicelli è fermo e l’incile, chiuso, arrugginisce. A Pisa il pala-congressi è chiuso e i progetti condivisi dalla Regione Conti li ha affossati per favorire i poteri forti che lo guidano. Firenze ha l’esclusiva e i congressi portano lì 70 milioni l’anno. Ma arriva in extremis la Santanchè e promette soldi che il suo ministero non ha. Mancava solo Abodi a far promesse sullo stadio a promettere soldi di cui non dispone. Se ci fossero soldi pubblici sarebbe una notiziona perché i privati avevano fatto il progetto ed erano impegnati per investire ma soldi, si sa, non ce ne sono. Chi segue il Pisa ha visto che dopo i primi fuochi d’artificio, anche strumentali per bloccare il progetto Moschea, da quattro anni è tutto fermo. Intanto sull’Arena il Comune non ha fatto il minimo dovuto e la città non sa più cosa i privati vogliano e possano fare in futuro".