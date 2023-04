"Sfacelo sanità Cambiare passo"

"Lo sfacelo della sanità pubblica è davanti agli occhi di tutti: liste di attesa interminabili per il primo accesso alle cure e agli ambulatori, cittadini che per curarsi devono fare ricorso alle strutture sanitarie private a pagamento, un pronto soccorso che è al collasso, periodicamente intasato con le astanterie piene di pazienti ricoverati sulle barelle in attesa di essere visitati". Rossella Carella, candidata al consiglio comunale per Una città in comune a sostegno del candidato sindaco Ciccio Auletta, punta il dito contro il sistema sanitario: "Le corsie dei reparti di degenza devono dimettere pazienti per accoglierne altri in arrivo e così i posti letto sono stati drasticamente tagliati incentivando la rapida rotazione dei pazienti che talvolta rientrano nelle proprie abitazioni in condizioni di poca stabilità sanitaria. Grazie a una nuova delibera del Governo Meloni i pazienti oncologici che devono sottoporsi alla chemioterapia dovranno pagarsi di tasca propria le spese per il trasporto in ospedale con l’ambulanza: in caso di residenza molto lontana dall’ospedale tale spesa può superare anche i 150 euro al giorno". Situazione, secondo la candidata, molto problematica anche in Toscana, "dove si calcola che manchino circa 3 mila Oss, di cui 250 solo a Cisanello e secondo le stime al ribasso dei sindacati in Toscana mancano più di 2 mila infermieri e un migliaio di medici, ma il Governo Meloni, anche quest’anno impone il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina e il ministero della Salute continua a mantenere limitatissimi (circa 450) i posti nelle scuole di specializzazione medica". Del resto, il punto di vista di Carella, è quello di chi lavora sul campo: "Sono una Oss, passo più tempo in ospedale che con la mia famiglia, ma lo rifarei ancora, perché questo è il mio lavoro e ne vado fiera".