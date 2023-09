Omicidio Capovani, incidente probatorio: per Seung si va verso l’imputabilità

Pisa, 11 settembre 2023 - Si va verso l'imputabilità e il processo per Gianluca Paul Seung, anche se oggi sono state solo acquisite le consulenze e le dichiarazioni dei periti.

Si è concluso così l'incidente probatorio relativo all'omicidio della dottoressa Barbara Capovani. Seung assente anche oggi per scelta.

E anche su questo ha puntato la difesa dell'uomo, gli avvocati Andrea Pieri e Gabriele Parrini, attraverso il consulente il professor Meluzzi: "Ho letto con attenzione la relazione dei periti della giudice per l'indagine preliminare. Concordiamo sulla diagnosi, ma le conclusioni sono un paradosso: Seung si è rifiutato di farsi periziare, non seguirà l'eventuale processo, perché rifiuta ogni giudizio, ha querelato tutti i consulenti, me compreso, ma viene dichiarato capace di intendere e volere e di stare a giudizio".