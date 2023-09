Settimana Europea della Mobilità a Pisa, Risparmio Energetico e Vivibilità della Città

Una raffica di eventi per una mobilità sostenibile, capace di contribuire al risparmio energetico e a migliorare la vivibilità della città. Così a Pisa da domani fino al 23 andrà in scena la Settimana Europea della Mobilità sul "risparmio energetico". La rassegna si inserisce nell’ambito del World Car Free Day a cui Pisa partecipa con la chiusura dei Lungarni cittadini e di Ponte di Mezzo che, domenica 17 settembre, tornerà ad ospitare la colazione sul ponte, insieme ad eventi ludici di mobilità e sicurezza stradale dedicati ai bambini. Anche la redazione de La Nazione partecipa alla settimana, organizzando l’evento "Verso Città30": il contributo di un giornalismo consapevole in tema di sicurezza stradale, un convegno aperto non solo ai giornalisti, ma a tutta la cittadinanza. Si svolgerà il 21 settembre alle 10.30 a Palazzo Blu. Anche quest’anno Fiab Pisa ha organizzato una serie di eventi che abbracciano vari temi, tutti a partecipazione gratuita e finalizzati alla diffusione della bicicletta. In particolare, nelle librerie Blue Book, Civico 14, Erasmus, Ghibellina, Libraccio, Libreria dei Ragazzi sarà allestito un angolo con letture dedicate alla bicicletta e il Museo della grafica di Palazzo Lanfranchi ospiterà ’Pedalare con l’arte’, piccola esposizione con opere della collezione a tema bicicletta. Tra gli eventi ’Fancy Women Bike Ride - Annuale pedalata delle donne per le donne’ domenica 17 alle 17 in piazza Vittorio Emanuele.

Michele Bufalino